Šéf České pošty dostal milionové odstupné, zlaté padáky řeší vláda

Šéf České pošty Martin Elkán je jedním z těch, kterých se dotkla poslední vlna odvolávání. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara, pod kterého pošta spadá, pod jeho vedením firma neměla žádnou vizi. Podle deníku Právo přitom dostane zlatý padák ve výši zhruba 8,5 milionů korun.

"Výše odstupného generálního ředitele České pošty určila uzavřená smlouva. Proto Martinu Elkánovi musíme vyplatit vše, co mu podle smlouvy náleží. Do budoucna chceme tyto smlouvy, aby odměňování odráželo skutečný výkon manažerů," reagoval Metnar.

Ministryně financí se zaměří na to, zda jsou odměny vysoce postavených manažerů státních a polostátních firem skutečně adekvátní a případně bude chtít na vládě navrhnout změny pravidel.

"Ta odměna, kterou ředitel České pošty dostává, je neadekvátní, je to nemorální. Zlatý padák by neměl převýšit šestinásobek měsíční mzdy. Já vím jen to, co jsem si přečetla v médiích a podle těch informací to pravidlům neodpovídá. Budu se na vládě kolegů ptát a apelovat na kolegy, zda jsou tato pravidla dodržována," uvedla ministryně Schillerová.

Někteří opoziční politici proti změnám nic nenamítají, mohly prý ale přijít dřív. "Proč to ANO dělá až teď, když mělo 4 roky ministerstvo financí po svou správou a za další populistické snížení platů může vést k nízké personální kvalifikaci," reagoval Miroslav Kalousek.

"Pokud vláda nebo ministerstvo tvrdí, že ta pošta nefunguje, tak jak má, tak je naprosto nehorázné, aby dostal odstupné ve výši 14 platů," myslí si místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.

Ředitel České pošty Martin Elkán nám přes svého mluvčího vzkázal, že se k výši odstupného vyjadřovat nebude.