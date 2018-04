Šéf slovenské policie viní Kisku: "Chce mě pryč, když ho vyšetřují!"

Vlna demonstrací na Slovensku neopadá. Důvodem je nespokojenost veřejnosti s vyšetřováním vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Demonstranti požadují i odstoupení šéfa slovenské policie. Tibor Gašpar to ale odmítl. Řekl, že nepochybil a lidé nejsou dostatečně informováni.

Odstoupení Tibora Gašpara požadovaly v ulicích slovenských měst desetitisíce demonstrantů. Podle nich je právě policejní prezident ztělesněním politického vlivu na slovenské policejní složky. I přes naléhání široké veřejnosti se ale šéf policie nechce funkce vzdát.

Snahy o jeho odvolání jsou prý jen politickým požadavkem. "Já nijak niterně nepociťuji, že bych v něčem konkrétním selhal, že bych někde pochybil tak, aby to bylo odůvodnitelné na to, abych odešel," prohlásil Gašpar.

Podle demonstrantů policie selhala při vyšetřování dvojnásobné vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky. Odvolání policejního prezidenta už dříve podpořil i prezident Andrej Kiska. "Víckrát vyzval ministra vnitra nebo řekl, že bych měl odstoupit. Nikdy neuvedl konkrétní důvody, řekl jen, že je třeba budovat důvěru ve státní orgán, jako je policie," řekl policejní šéf.

Gašpar je stále přesvědčen, že důvěru ve slovenskou policii má nejméně 50 % obyvatel a nelíbí se mu, že Kiska zpochybňuje sbor jako celek. Podle Gašpara chce Kiska jeho odstoupení i proto, že jeho samotného policie vyšetřuje.

"Je pravdou, že ty spisy, které se týkají jeho společnosti, jsou ve vyšetřování, může to vytvářet konflikt zájmů. Nechci nějak konspirovat, ale myslím si, že by měl nechat prostor výkonné moci tak, jak to předpokládá ústava," sdělil Gašpar.

Zatímco prezident doufá, že změna ve vedení slovenské policie uklidní kolotoč demonstrací, nedávno jmenovaný premiér Peter Pelegrini ji odmítá. Tvrdí, že odvolání Gašpara by jen potvrdilo, že policejní složky jsou v područí politiků.