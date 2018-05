Šéfa zoo rozzuřila videa z města a myčky: Jde o život slonům i lidem!

Ačkoli někoho sloni osvěžující se z fontány na náměstí v Přerově možná pobavili, řediteli pražské zoo Miroslavu Bobkovi rozhodně do smíchu nebylo. Když spatřil záběry ze začátku května, zhrozil se. Podle něj typy těchto zpráv patří spíš do 19. století a jsou mimořádně znepokující.

"Šlo o situaci, která byla potenciálně velmi nebezpečná a mohla by hraničit s obecným ohrožením z nedbalosti. Sloni nemají na zalidněném náměstí co dělat! V situaci, kdy by z jakéhokoli důvodu propadli panice – a k tomu může stačit velice málo – byl by k tragédii jenom krůček. Incidentů s vyděšenými slony, které se neobešly bez lidských obětí, je ostatně z minulosti známa celá řada," upozornil prostřednictvím blogu na Aktuálně.cz.

Video z Přerova:

A pobouřila ho i zpráva z Kutné Hory, kde pro změnu lidé zachytili, jak cirkusovou samici slona indického myje zřízenec autošamponem a tlakovou vodou. "Velmi tristní jsou zejména okamžiky, kdy se slonice snaží chobotem zabránit, aby jí šampon tekl do očí," nešetřil kritikou Bobek.

Nyní se v něm mísí lítost i vztek. Pracovníci cirkusu podle něj nedokážou zajistit zvířatům dostatečnou péči. Neustále stěhování a přístup k jejich potřebám vnímá jako výsměch civilizovanému vztahu ke zvířatům. "V Evropě 21. století by měly být naprosto nemyslitelné," upozornil. "Když už chceme slony – ty skvělé, vysoce inteligentní tvory – držet v lidské péči, pak pokud možno v přirozené sociální struktuře, v co možná nejvhodnějších prostorách a s tou nejlepší možnou péčí," vysvětlil dále.

Video z Kutné Hory:

Případ z Přerova upoutal pozornost nejen šéfa pražské zoo, ale i místních strážníků, kteří na náměstí sídlí. Sloni totiž blokovali blízký kruhový objezd a působili chaos v dopravě. "Strážníci zjistili, že se jednalo o nehlášenou a nezodpovědnou akci hostujícího cirkusu, kterou hlídka z bezpečnostního hlediska okamžitě ukončila a doprovodila chobotnatce zpět k cirkusu," komentoval případ mluvčí městské policie Miroslav Komínek. Případ už řeší i veterinární správa.