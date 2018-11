"Sejmu tě, vypadni!" Kohoutová a Svoboda se popraly ve studiu

Berenika to zjevně na posledním natáčení Tváře přehnala s alkoholem a desátý díl pořadu FaceNews točila pořádně pod parou. Bylo proto jen otázkou času, kdy provede nějakou hloupost. Stalo se tak ale až po natáčení, a tak to nikdo příliš nečekal.

Výherkyně čtvrté řady Tváře se totiž vydala prozkoumat studia a vlezla zrovna do toho, kde moderátorka Petra Svoboda natáčela pořad Život ve hvězdách. Opilá Berenika si ale nejspíš myslela, že ji chce Petra nahradit ve FaceNews, a tak se do ní pustila.

"Co to děláš? To je můj pořad," osočila Petru. "Uklidněte se, slečno, tohle je Život ve hvězdách. Tady plníme sny a měníme životy našim divačkám," snažila se jí to vymluvit krásná moderátorka. Nebylo to ale nic platné.

"Máš hezký šaty. Jak to, že má hezčí šaty než já? Pěkný nohy máš, hezký. A ty vlasy. Já chci taky takový vlasy!" pokračovala Berenika a Petru stále pošťuchovala. Ta si to ale nenechala líbit a s větou "Já ji snad sejmu!" do Bereniky pořádně strčila.

Herečka reagovala stejně a došlo ke krátké potyčce. "Vypadni, seš celá taková hezká. A vůbec... FaceNews!" ukončila nakonec konflikt Berenika, stále mávajíc lahví červeného vína. Na celé video se můžete podívat na NovaPlus.