Dívku z vraždy usvědčilo selfíčko! Omylem vyfotila vražednou zbraň

Mladá Kanaďanka uškrtila svou kamarádku už v roce 2015 v Saskatchewanu. U jejího těla policie našla černý pásek. Mladá vražedkyně u výslechu popsala, že v osudný večer prošly několik barů, odkud Brittney pak odešla s neznámým mužem.

reklama

Na dívku padl stín podezření poté, co policie našla na Facebooku selfie dívek s vražednou zbraní. Foto bylo zveřejněno jen pár hodin předtím, než se tragédie odehrála.

Vše nakonec objasnila třetí kamarádka, které se Cheyenne v hysterii po vraždě přiznala. Dívky se údajně opily a požily marihuanu. Poté se však dostaly do ostré hádky. Cheyenne Brittney podle BBC praštila do hlavy, poté ji začala škrtit páskem. Právě tím, který měla na sobě i na fotce.

Zdroj: facebook Cheyenne (vlevo) má na sobě oblečený pásek, kterým uškrtila svou kamarádku

Sice tvrdí, že si na vraždu vůbec nepamatuje, přiznala ale, že je možné, že ji spáchala. "Nikdy si to neodpustím. Nic, co teď řeknu nebo udělám, ji zpět nevrátí. Je mi to líto, nemělo se to nikdy stát," uvedla prostřednictvím právníka.

Na dívce se údajně podepsaly roky zneužívání jejími pěstounskými rodiči. Měsíc před vraždou šla na policii podat trestní oznámení. To podle advokátky dívku zlomilo.

Jednadvacetiletá Cheyenne Rose Antoineová nakonec v pondělí odešla od soudu se sedmiletým trestem vězení.

NEPŘEHLÉDNĚTE:



Smrt kvůli snímku: Chlapec na internetu zveřejnil FOTO. Za pár hodin byl mrtvý



Pět nejšílenějších smrtí za rok 2017: Muž zabitý automatem na jízdenky a další výherci Darwinovy ceny!