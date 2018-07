Šelmy, které utekly, se tísní na pár metrech. Náprava je v nedohlednu

Šelmy, které před dvěma týdny utekly z přepravního vozu v Bioparku Štít na Královéhradecku, jsou podle veterinářů už tři měsíce chované v nevyhovujících podmínkách. Majitel je ale nikam přesouvat nechce, protože očekává, že po vydání přepravních dokladů ihned vycestují do turecké zoo. Zvířata úřady zabavit nemohou - v Česku totiž neexistuje zařízení, do kterého by se dala umístit.