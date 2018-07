Senát už je opět kompletní! Goláň nahradil Čubu a složil slib

Goláň se do horní komory dostal v květnových doplňovacích volbách, když ve druhém kole porazil krajskou radní Michaelu Blahovou (KDU-ČSL). Senátorem bude pouze do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020. Goláň bude působit ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Daňový poradce Goláň patří k aktivním kritikům fungování finanční správy, která podle něj nadměrně používá zajišťovací příkazy a zneužívá svou moc. Ostře vystupoval také proti zavedení elektronické evidence tržeb v její současné podobě. V Senátu by chtěl mimo jiné také přispět k jeho zviditelnění prostřednictvím sociálních sítí.

Bývalý předseda slušovického družstva Čuba se vzdal pozice senátora v únoru. Zdůvodnil to tlakem, kterému čelil kvůli rok a půl trvající absenci v Senátu ze zdravotních důvodů. Jeho odchodem zanikl do té doby pětičlenný senátorský klub zemanovců a komunistů.

