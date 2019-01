Senátor chce zrušit některé poplatky za hudbu, hudebníci zuří

Do Parlamentu ČR míří návrh na změnu autorského zákona, podle kterého by za užití hudby už nemusely platit provozovny, které z ní nemají přímý zisk. To se nelíbí hudebníkům, kteří by ročně přišly prý až o třetinu příjmů z autorských odměn. Petici podepsalo šestnáct set umělců.