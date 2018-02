Senátor nebyl na jednání už rok a půl, zákon si s ním neví rady

František Čuba byl do Senátu zvolený v říjnu roku 2014. ((Poradce prezidenta Zemana pro zemědělství)) Tehdy ve zlínském obvodě ve funkci nahradil Alenu Gajdůškovou.

V Horní komoře Parlamentu se ale František Čuba neukázal už 18 měsíců, tedy asi rok a půl. Shánět se po něm proto začal dokonce sám předseda Senátu.

Milan Štěch napsal Čubovi nejdříve dopis. Odpovědi se ale nedočkal. Na dotaz, jestli by senátora mohl alespoň navštívit, se mu dostalo odpovědi, že to je dost nepravděpodobné.

"Mám obavy, jestli vůbec ještě je pan senátor Čuba schopen komunikovat, protože slušnost je odepsat. Zejména je jeho chování neseriózní vůči voličům, které má v Senátu zastupovat, ale prokazatelně se tak neděje," reagoval Štěch.

Čuba svůj senátorský plat, je to necelých sto tisíc korun, kterých se ze zákona nesmí zříci ani kdyby chtěl, posílá od července minulého roku do nadačního vzdělávacího fondu dalšího senátora Iva Valenty.

"Je to každý měsíc, je to od polovičky minulého roku a do teďka je to zhruba asi 600, 660 tisíc korun, které poslal," potvrdil Valenta.

Zákonodárci v současnosti nemohou být ze své funkce nikým odvoláni, a to ani v případě tak velké absence. Umožnila by to jedině změna Ústavy. "Ke změně Ústavy je potřeba kvalifikovaná většina. Je potřeba, aby jí bylo dosaženo v obou komorách Parlamentu," uvedl odborník na ústavní právo Václav Pavlíček.

Pokud by tedy František Čuba neodstoupil z funkce sám, senátorem zůstane až do vypršení svého mandátu a ten má až do roku 2020.