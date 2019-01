Senátoři chtějí nižší daně pro obce, které častěji trápí sníh

Senátoři za ODS, ANO a STAN připravují zákon, který by měl snížit daně obcím, které leží ve výšce nad 500 metrů nad mořem. A důvodem je sníh. Některé obce totiž utratí za jeho odklízení až desetinu rozpočtu a další peníze pak vydají na opravy silnic Podle senátorů tak nemají výše položené obce stejné podmínky jako ty v nížinách, kde sníh často v zimě vůbec není. Návrh zákona by mohl být připraven do půl roku.

"Chtěl bych, abychom předložili v Senátu návrh zákona, který by zvýhodňoval obce nad 500 metrů. Dalo by se to udělat přes rozpočtové určení daní," uvedl senátor a starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman.

Typický obrázek letošní zimy. Frézy, pluhy, sypače i úklidové čety bojují se sněhem, který zvlášť letos enormně zasypává horské oblasti. A ty musejí sahat pro nemalé peníze.

"My jsme měli rekord někde kolem roku 2006 10 % obecního rozpočtu. Což kdybychom dali do Prahy, tak z těch jejich 40 miliard, tak to by byly čtyři miliardy propluhované. To by se divili Pražáci," reagoval Zeman.

Čtyřdenní sněhová kalamita přišla jablonecký magistrát zatím na 5 milionů korun. Ale to je jen jedna epizoda. Další peníze navíc zaplatí na jaře za opravy výtluků, polámaných značek, mostů a městského majetku.

"Pokud je mírná zima, tak vynakládáme částku 30 milionů korun. Jedná se o 3 % rozpočtu. Je to nespravedlivé," sdělil náměstek jabloneckého primátora Štěpán Matek.

K návrhu se přidávají i senátoři z ostatních stran. "My jsme město, které je na pomezí Českomoravské pahorkatiny, a ty obce mají nepoměrně vyšší náklady," uvedl senátor a starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský.

"Ve Varech není sníh a u nás je 130 cm. Já jsem si teď zadával zjištění, jak je to v okolních státech, abychom nevymýšleli něco nového. Zejména v Rakousku, Švýcarsku, Německu a ve Francii. Třeba to řeší jinak. Budeme to od začátku komunikovat s ministryní Schillerovou, abychom viděli, že případně můžeme od ministerstva získat podporu pro tento návrh," sdělil senátor a starosta Božího Daru Jan Horník.

Podle ministryně bude problém především ve stanovení hranice nadmořské výšky. A třeba se bude hledat jiná cesta. "Já musím vidět ten návrh, o co vlastně jde. Ta debata určitě nebude jednoduchá," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Námitku obcí z nížin, že díky sněhu zase horské oblasti profitují z lyžařů, senátoři odmítají. "Jsou to i obce, které turistu v životě neviděli," reagoval Zeman. "Jablonec přímo z toho turistického ruchu tolik neprofituje," sdělil Matek.

Pokud senátoři získají pro svůj návrh podporu, mohl by být zákon na stole zhruba za půl roku.