Senátoři podpořili vyšší platy učitelů a více peněz pro školy

Učitelé by podle Senátu měli od roku 2020 pobírat plat ve výši nejméně 130 procent průměrné mzdy. Nepedagogickým pracovníkům by se mzda měla meziročně zvýšit o osm procent.

Horní komora tak dnes podpořila požadavky odborářské petice za kvalitní podmínky ve vzdělávání.



Ministerstvo školství by podle Senátu mělo předložit návrh postupu pro zvýšení peněz do vzdělávání. Mělo by také předložit koncepci pravidelného růstu prostředků pro vysoké školy. Senátoři ve shodě s odbory chtějí kvůli vyšším platům na vysokých školách v letech 2019-2021 meziročně zvyšovat jejich rozpočty zhruba o tři miliardy korun. Horní komora chce rovněž po ministerstvu návrh, jak řešit nedostatek mladých učitelů, lékařů a zubařů na trhu práce.



Vláda v návrhu rozpočtu na příští rok počítá s tím, že tarifní platy učitelů vzrostou o deset procent. Celkový nárůst objemu platů by pak měl být u pedagogů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent.



Zástupci učitelských organizací požadují od politiků závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů. Více peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení. Školy by neměly být zatěžovány byrokracií.



"Chceme záruky a jasný kontrolovatelný plán, že do roku 2020 by průměrný plat pedagoga měl dosahovat 130 procent průměrné mzdy ve státě," uvedla například Gabriela Hrušková z Učitelské platformy.



Ministerstvo školství bude pro příští rok usilovat o navýšení svého rozpočtu zhruba o 30 miliard korun. Peníze chce využít na změny financování regionálního školství, pro vysoké školy i na růst výdělků.



Učitelům se tarify zvedly loni na podzim o 15 procent. Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31.632 korun, přičemž průměrná mzda v ČR činila 29.504 korun hrubého měsíčně. Za tři roky by se podle plánů ministerstva měl plat učitelů zvednout v průměru ke 46.000 korunám měsíčně.