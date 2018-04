Seniorka (86) v Jihlavě vypadla z okna svého bytu. Na místě zemřela

Tragická událost se stala po šesté hodině ranní. Žeba vypadla z okna svého bytu ve čtvrtém patře. Na místo se seběhli svědci a k ženě okamžitě přivolali záchranáře.

reklama

Ti už, ale o život starší ženy bojovali marně. Případ si následně převzali kriminalisté, kteří nyní musejí zjistit to, co se v bytě před tragédii stalo. "Příčinu a okolnosti úmrtí ženy v současné době prověřujeme" řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

V domě seniorka bydlela dlouhá léta. Podle místních to byla hodná a bezproblémová sousedka. Všechny obyvatele panelového domu celá událost zasáhla.

Více světla do vyšetřování záhadného případu by měly vnést výsledky nařízené pitvy. Ty by měly být hotovy během několika dnů.