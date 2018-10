Senioři v Česku živoří na hranici chudoby! Tisíce jich řeší exekuce

Chudoba a zadlužení trápí stále více českých seniorů. Podle průzkumu je na vině především exekuce, která postihla až 120 tisíc lidí ve věku nad 60 let. Čtyřicet procent seniorů má tři a více exekucí, desetina více než deset. Problémy však mají i lidé ve věku 50 – 60 let, exekuční řízení je vedeno proti 167 tisícům. Oproti průměru Evropské unie máme příliš vysoké náklady, díky kterým senioři často končí i na ulicích.

Průzkum k Mezinárodnímu dni proti chudobě vytvořila společnost Agentury pro sociální začleňování společně s Centrem pro společenské otázky SPOT, Českou asociací streetwork a Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR a projektu Mapa exekucí. Zabývali se především chudobou, do které se dostává stále více seniorů.

V exekuci se nachází sto dvacet tisíc Čechů nad 60 let. Z nichž čtyřicet procent má tři a více exekucí, desetinu pak trápí deset a více exekucí. Pokud si lidé vezmou například půjčky před důchodem, nejsou pak schopni vzhledem k jejich ekonomické situaci své závazky plnit.

"Dramaticky se sníží jeho příjmy a on přestává zvládat závazky, které si vzal ještě v produktivním věku. S průměrným důchodem mu po srážkách zůstane necelých 9 tisíc korun. Řada seniorů má ovšem mnohem nižší důchod a musí vyjít třeba i jen s 6 tisíci korunami na měsíc," uvádí Karel Schwarz z Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Problémem jsou také náklady na život, které jsou oproti průměru Evropské unii vyšší. Senioři pak nejsou schopni vyjít se svými financemi. "Vysoké náklady za bydlení, základní potraviny a léky nejvíce dopadají na jednočlenné domácnosti, vedle rodičů samoživitelů právě také na seniory, kteří zůstali sami. Setkáváme se bohužel i s tím, že čím dál více z nich dnes končí na ubytovnách a na ulici. Ani v případě, kdy pobírají příspěvek na živobytí, nemohou, obzvláště ve městech, finančně vyjít," varuje Martina Zikmundová z České asociace streetwork.

Senioři pak nemohou ze svého důchodu platit narůstající úroky nebo náklady na vymáhání. Problémem je, i pokud zemře jeden z partnerů. Dochází také k nárůstu lidí s velmi nízkým důchodem nebo těch, kteří důchod vůbec nemají a musejí pobírat příspěvek na živobytí.

V exekučním řízení se nachází také lidé v předdůchodovém věku. V loňském roce bylo vedeno řízení proti 167 tisícům lidí ve věku od 50 do 60 let. "S ohledem na předluženost generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků by se stát měl na řešení tohoto problému začít připravovat už nyní," řekl Radek Hábl.

Odborníci i našli řešení, které by s celou situací mohlo pomoci. "Určitou nadějí pro dnešní i budoucí seniory by mohlo být aktuálně diskutované odstranění bariér vstupu do osobního bankrotu a zkrácení doby oddlužení na 3 roky po vzoru členských zemí EU," uzavírá Radek Hábl.

Hlasování o finální podobě novely insolvenčního zákona, která je momentálně ve třetím čtení, by mělo zákonodárci proběhnout v nejbližších dnech.