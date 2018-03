Sestra (13) mu nedala ovladač, tak ji hoch (9) zezadu zastřelil!

Třináctiletá dívka zemřela poté, co ji zezadu střelil do hlavy její devítiletý mladší bratr. Hocha podle všeho rozzuřilo, že mu dívka odmítla dát ovladač k herní konzoli.

Tragédie se odehrála v sobotu v okresu Monroe v americkém státě Mississippi. Přivolaní zdravotníci vážně zraněnou dívku převezli do dětské nemocnice v Memphisu, kde ovšem boj o život v neděli prohrála.

reklama

Podle šerifa Cecila Cantrella chlapec starší sestru střelil poté, co mu dívka odmítla dát videoherní ovladač, který chtěl. Hoch na dívku vystřelil zezadu a zasáhl ji do hlavy, píše portál Clarion Ledger.

Vyšetřovatelé zatím netuší, jak se školák ke zbrani dostal. Nevědí ani to, zda si chlapec uvědomoval, jaké může mít jeho chování následky.





"Je mu jenom devět let. Předpokládám, že to udělal, protože to viděl v televizi nebo ve hrách. Zda chlapec věděl, co vše se může stát, nevím. Na to nedokážu odpovědět. Jen vím, že je to tragédie," uvedl šerif Cantrell.

Dodal, že on ani jeho kolegové podobný případ s takhle mladým pachatelem ještě neřešili. Proto prý chtějí být vyšetřovatelé maximálně opatrní. Zatím nevědí, z čeho chlapce obviní a zda vůbec.