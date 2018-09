Sestra měla uspat a okrást klientku, soud ji poslal do vazby

Plzeňští kriminalisté vyšetřují případ zdravotní sestry, kterou podezírají, že měla uspat pacientku v domácím ošetřování. Podle kriminalistů to dělala proto, aby ji pak mohla snadno okrást.

Podezřelá zdravotní sestra s bakalářským titulem pracovala necelý měsíc pro soukromou ošetřovatelskou službu v Plzni. Její práce bylo jezdit za pacientkami domů a dávat jim léky.

Podle police jedné z nich ale místo odběru krve měla do žíly vpravit lék na spaní, rozpuštěný ve fyziologickém roztoku.

Seniorka krátce nato usnula a když se probudila, měla zjistit, že jí někdo vzal peníze a šperky, mimo jiné zlatý prsten, který měla na ruce.

Podle její výpovědi zdravotní sestra byla u ní už podruhé. Po první návštěvě se prý seniorce ztratily peníze, ale protože si nebyla jistá, případ nenahlásila. Kriminalisté ženu obvinili z loupeže a soudkyně ji poslala rovnou do vazby.

"Sestra byla ve zkušební době. Dle mého hlediska je to naprosto absurdní, co udělala. V životě jsem se s tím nesetkala. Fungujeme 23 let a nikdy bych nepředpokládala, že zdravotní sestra je něčeho takového schopná," sdělila jednatelka společnosti SOS Plzeň.