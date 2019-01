Sestrám řekli, ať zhubnou. Byly na pokraji smrti, takhle vypadají teď

Před pěti týdny bojovaly tehdy ještě 14letá dvojčata Ledenevova o život. Máša tehdy vážila 40 kilo, její sestra Dáša ještě o čtyři méně. Obě vypadaly jako oživlé mrtvoly a podle modelky Marie Kochnové, která je objevila, jen ležely doma a pomalu umíraly.

Kochnová tvrdila, že dvojčatům nechtějí žádní lékaři pomoct, z jedné nemocnice byla údajně propuštěna. V reakci na modelčinu výzvu se dívky dostaly do nemocnice v Moskvě, kde podstoupily pětitýdenní léčbu. Píše o tom portál Daily Mail.

V nemocnici oslavily Máša a Dáša 15. narozeniny a spolu s matkou také Nový rok a svátky. Jejich zdravotní stav se během té doby natolik zlepšil, že mohli domů. "Stal se zázrak - dvojčata byla propuštěna z nemocnice," informovala Kochnová na sociální síti.

Z nemocničního lůžka dívky zamířily na pizzu a podle vlastních slov jsou připraveny na "novou, šťastnou a zdravou kapitolu svého života". Dvojčata také poděkovala Marii Kochnové, která sama v minulosti překonala anorexii, za podporu a péči.

Dívky se dostaly do život ohrožujícího stavu poté, co jim učitelé v modelingové agentuře řekli, že by měly ještě více zhubnout. V té době vážily zhruba 50 kilo. Jejich matka pak popsala, jak se snažila, aby dcery jedly, vždy jí ale prý odpověděly, že se nají zítra.