Sestřička z Pohotovosti je po smrti! Herečku zastřelila policie

Vanessa Marquezová zemřela v pátek kolem druhé hodiny odpolední ve svém bytě v Pasadeně na předměstí Los Angeles. Strážníky na místo zavolal správce domu, který slyšel z jejího bytu hluk. Nebylo to poprvé. Píše o tom portál The Guardian.

Herečka podle policistů trpěla záchvaty a nebyla po psychické stránce v pořádku. "Měla nějaké zdravotní potíže, záchvaty. Po 90 minutách, kdy s ní mluvil policejní psycholog i strážníci přestala spolupracovat," uvedl policista Joe Mendoza.

Marquezová pak vzala do ruky zbraň a začala ohrožovat policisty. Ti několikrát vystřelili a kulkou zasáhli herečku do trupu. Zemřela po převozu do nemocnice. Později policie zjistila, že dřívější hvězda měla v ruce vzduchovku, která se však podobala samopalu.

Vanessa Marquezová se proslavila především rolí zdravotní sestřičky Wendy Goldmanové v seriálu Pohotovost. Hrála také v několika filmech včetně dramatu Ukaž, co umíš či komedie Dvacet babek (Twenty Bucks).

Vanessa Marquez was a good Twitter friend to me and graciously answered any dumb question that I had about "the biz". She will be missed very much. pic.twitter.com/H93sXjHn0j