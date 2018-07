Sestry ubodaly svého otce! Dělal jim ze života peklo, pomstily se

Ruská policie zadržela tři sestry, které měly zavraždit vlastního otce. Všechny tři se k činu přiznaly. Podle jejich známých prožívaly několik let hotové peklo. Muž měl neméně jednu z nich sexuálně zneužít, bil je a vyhrožoval jim.

Kristina, Angelina a Maria Chačaturjanovy měly otce Michaila brutálně ubodat. Podle výpovědi na policii jim vyhrožoval smrtí a mával přitom kuchyňským nožem. Jedna ze sester mu prý vytrhla nůž z ruky a několikrát ho bodla. Další dvě dívky se přidaly, píše portál Daily Mirror.

Muž se zřejmě snažil utéct, z bytu se ale dostal jen k výtahu, před ním vykrvácel. Na stejném místě v domě nedaleko dálnice Altufievskoe v Moskvě ho také našli policisté. Tři sestry zadrželi jen o chvíli později. Za vraždu jim teď hrozí 10 až 15 let vězení.

Sousedé a rodinní známí, které oslovila místní média, popsali Michaila jako tyrana, závislého na heroinu a s vazbami na ruskou mafii. "Pořád je mlátil. Jednou je odvezl do lesa a vyhrožoval, že je zabije. Jejich matka od něj utekla, a tak zakázal veškerou komunikaci s ní," popsala jedna z přítelkyň.

Jednu z dívek měl otec znásilnit, donutil ji k orálnímu sexu. Podle portálu 112 se pak pokusila ukončit svůj život. "Předávkovala se léky, ale jejich otec přesvědčil lékaře, že šlo o nehodu a ne pokus o sebevraždu," uvedl další svědek pro portál.

Jiný rodinný známý popsal, že všechny tři dívky měly stále modřiny a škrábance. Jeden z incidentů měly sestry dokonce nahrát na diktafon. "Jste dě*ky a jako dě*ky taky chcípnete. Vaše matka riskovat nechtěla. Jestli to uděláte, budete toho litovat. Zmlátím vás, zabiju vás," citovala média jeho slova.

Přítelkyně Elena pak vyprávěla o hrozném týrání, které bylo na denním pořádku. "Jednou našel na koberci psí chlupy. Jednu ze svých dcer pak zavolal, donutil ji vykartáčovat psa a pak ty chlupy sníst, zatímco se díval," sdělila.

Muž měl dokonce dívkám zakazovat chodit do školy. Po bytě rozmístil kamery, aby je mohl špehovat, když nebyl doma. "Báli se ho. Nepouštěl je ven. Byly hrozně šťastné, když někam odjel. Vím, že by nikoho nenapadly bezdůvodně. To znamená, že je musel ohrožovat na životě," přidala se Anna.