Sever Austrálie zasáhly silné povodně! Na jihu ničí zemi požáry

V australské Viktorii bojují hasiči s rozsáhlými požáry, které se snaží dostat pod kontrolu. Úřady ve městě Hepburn lidem doporučují, aby opustili své domovy a ubytovali se v centru zřízeném ve městě Daylesford. Jelikož se teploty stále pohybují v průměru okolo 40 °C, hasiči předpokládají, že požárů bude ještě více.

Nebezpečí před silnými požáry platí především pro region Mallee, Wimmera, dále jihozápadní a centrální okresy. Hašení požáru také mohou zkomplikovat silné větry, informoval australský deník 9News.

Požáry ničí i Tasmánii. Úřady varovaly obyvatele před vysokým stupněm nebezpečí. Hasiči momentálně bojují se čtyřiceti požáry, které zničily více než 189 tisíc hektarů půdy.

Zatímco jih země ničí požáry, sever zasáhly silné povodně. Nejvíce bylo postiženo město Townsville v Queenslandu.

Obrovské přívaly deště, během kterých spadlo 150-200 milimetrů srážek, ohrozily stovky domovů. Přes deset tisíc lidí bylo bez proudu a dalších dvě stě muselo být převezeno do evakuačního centra. Do postižených oblastí přivezla armáda asi devadesát tisíc pytlů s pískem, uvedl abc.net.au.

"V současné době máme asi 400, 500 domovů postižených povodněmi. Podle odhadů by mohlo být ohroženo až dvacet tisíc domů. Nechceme se do této fáze dostat, ale ovlivnit to nemůžeme," uvedl Steve Munro, koordinátor pro katastrofy.

Meteorologický ústav také varuje před tornády, které by mohly v neděli zasáhnout pobřeží. Lidé by se proto na ně měli raději připravit.

Pojišťovny mají už 1900 nahlášených událostí a odhadem se škody pohybují kolem 16,7 milionů dolarů (přes 377 milionů korun).

Vysoké teploty budou v Austrálii pokračovat i v příštích dnech. Kolem 37 °C by mohlo být v ve městě Adelaide a o tři stupně méně v Canberrans. Města Brisbane a Perth čekají teploty kolem 30 stupňů Celsia.

Podívejte se na záběry z hašení požárů v Austrálii: