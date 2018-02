Sexuální skandál! Organizace za peníze na charitu pořádala orgie

Jedna z největších britských charitativních organizací čelí skandálu. Někteří její pracovníci si totiž z peněz na charitu platili prostitutky a byly mezi nimi zřejmě i nezletilé dívky. Vše se odehrálo po ničivém zemětřesení na Haiti a možná nejen tam. Vypadá to, že vedení organizace se problémy snažilo krýt. Šéfa Oxfamu v úterý ještě navrch zatkla policie kvůli korupci.

Policisté v Guatemale zatkli a odvezli Juana Alberta Fuentese Knighta. Šéfa charitativní organizace Oxfam viní z korupce. Měl se nechat uplatitpřed devíti lety, kdy byl ještě guatemalským politikem.

To je ale jen poslední skandál, který ohledně Oxfamu vyplaval. Hlavní problém se odehrál v roce 2011 na zemětřesením zničeném Haiti. Několik spolupracovníků si tam za peníze určené potřebným najímalo prostitutky. Pořádali s nimi zvrhlé akce, ženy a dívky na sobě měly jen trička Oxfam, mnohdy ani to ne. Zapletený do toho měl být i šéf mise.

"Dlouhou dobu se to snažili zamést pod koberec. Když se to podezření poprvé objevilo, Oxfam říkal, že si to vyšetří sám. Ale sex s prostitutkami je na Haiti nelegální, takže ho měli nahlásit policii," myslí si bývalý pracovník OSN Andrew MacLeod.

Oxfam už provinění uznal. Novináři ale přinášejí další podezření. Stejně se mělo chovat i několik lidí z Oxfamu na misi v Čadu v roce 2006. "Zveřejnila jsem prohlášení, že se tou věcí budu velmi vážně zabývat," sdělila britská ministryně Penny Mordauntová.

Organizace sídlí v Británii. Teď se začíná bát o vládní dotace. Ale také o dary od dobrovolných přispěvatelů. Kvůli aféře už odstoupila zástupkyně ředitele Oxfamu. Další budou zřejmě následovat.