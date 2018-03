Seznamka ženě komplikuje život. Na rande jí zve 100 mužů měsíčně!

Úspěch na seznamce? To je sen mnoha nezadaných mužů i žen, kteří na internetu hledají lásku a štěstí. Tanyae Jakshové (50) se však daří víc než by sama chtěla a značně jí to komplikuje život. Matka tří dětí totiž dostává každý měsíc přes 100 pozvánek na rande!