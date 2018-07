Sezóna alergií v plném proudu - co dělat, aby vám bylo lépe?

3 jednoduché tipy na zvládnutí alergické sezóny



Pokud vás trápí alergie, věřte, že můžou stačit maličkosti a vaše příznaky se můžou zmírnit. Základem je samozřejmě vhodné domácí prostředí – nezapomeňte tedy na letní úklid. Vyperte ložní prádlo a závěsy (alespoň 60°C), utřete prach (vždy odshora dolů, luxujte tedy až nakonec). Alergenům (plísně a roztoči) se nejlépe daří v teplém, vlhkém ovzduší, udělejte tedy opak a mějte doma 20-22°C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 50%.



Sprchujte se večer a přidejte i mytí vlasů – snížíte tak koncentraci a dobu, po kterou jste vystavení alergenům. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyměňte je tohle léto za klasické brýle. Kontaktní čočky mohou zachycovat některé vzdušné alergeny, jako je třeba pyl, proto mohou jejich nositelé často pociťovat příznaky ve větší míře.



Na problémech s alergiemi se může podepsat i stres. Pokud jste tedy vystaveni stresu, zkuste následující postup: uvědomte si, co je jeho spouštěčem, připravte si strategii, jak se se stresem vypořádat (pro někoho to může být cvičení, pro někoho například odpočinek ve wellnessu) a udělejte vše proto, abyste stres minimalizovali. Věříme, že se vám uleví!





Zdroj: oficiální zdroj

Pokud víte, že trpíte sezónními alergiemi, nenechávejte vše na poslední chvíli a připravte se dopředu. To platí nejen o úklidu domácnosti, ale i o léčbě. Některé volněprodejné léky na alergii můžete začít brát několik dnů před očekávaným vrcholem pylové sezóny, a tím můžete pomoct zmírnit alergické příznaky. Vždy se však předem poraďte s lékařem nebo lékárníkem.Pokud jste zvyklí brát během sezóny antihistaminika a přesto pociťujete příznaky alergie, můžete vyzkoušet i jiné volněprodejné alternativy. Antihistaminika totiž blokují primárně pouze jednu látku (histamin), která ale není jedinou látkou, která způsobuje alergické projevy. Dalšími jsou například prostaglandiny, cytokiny, tryptáza, PAF, leukotrieny*. Proti těmto šesti klíčovým spouštěčům alergické reakce působí nosní sprej FLIXONASE**. Více o způsobech léčby se dozvíte zde * Přesný počet mediátorů zánětu a působení není znám.** Většina běžných volněprodejných léků proti alergii (takzvaných antihistaminik, tedy nejpoužívanějších léčivých přípravků na alergii na základě dat IMS Health Czech republic 2016-2017) bojuje primárně pouze s 1 látkou spouštející příznaky alergie, histaminem. FLIXONASE jich zvládne 6 = působí proti několika klíčovým zánětlivým mediátorům (histamin, prostaglandiny, leukotrieny, cytokiny, tryptáza a PAF). Přesný počet zánětlivých mediátorů a působení nejsou známy.je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje flutikason-propionát.