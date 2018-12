Sezóna v Harrachově odstartuje ve středu 19.12.

Nakonec se ale vládci všech sněžných bytostí nad lyžaři a snowboardisty slitovali a pustili i do Harrachova pár těžkých mraků plných sněhových vloček a mrazivých dnů, které daly

šanci sněžným dělům přírodní sníh doplnit dostatečným množstvím technického, aby vznikl kvalitní základ sněhové pokrývky.





„Díky oblevě na začátku prosince, se rozpustil téměř všechen přírodní sníh, který napadl, a proto jsme čekali, až bude technického dost, abychom zvládli udělat kvalitní základ. V posledním týdnu nám mrazivé počasí umožnilo dosněžit některé sjezdovky a vytvořit tak souvislou vrstvu kvalitní sněhové pokrývky, hodně nám pomohl i přírodní sníh. Lyžaři a snowboardisté se mají na co těšit, mix přírodního a technického sněhu je vždy lepší, než když jen zasněžujeme,“ popisuje situaci ve středisku provozní náměstek ředitele Sportovního areálu Vlastimil Fejkl.Lanovka Delta na Čertovu horu z centra městečka se poprvé rozjede ve středu 19.12. a bude v provozu stejně jako následující dny od 8 do 16ti hodin. Lyžovat se budena červené sjezdovce II směrem do centra. V sobotu 22.12. bude zahájen provoz i druhé lanovky Alfa, která obsluhuje všechny tři sjezdovky v Rýžovišti a roztočí se také kola lyžařského vleku Doplík na spodní části červené dvojky - Osvětlence, který je oblíbený u začátečníků a méně zdatných lyžařů.„O vánočních prázdninách už budou v provozu obě lanovky i lyžařský vlek na Osvětlence a podle sněhu budeme otevírat postupně sjezdovky v celém středisku. S večerním lyžováním začneme 25.prosince na lyžařském vleku Doplík. Bude navazovat na denní provoz lanovek, ihned po případné nezbytné úpravě svahu, a skončí ve 20.00,“dodává Fejkl.Od soboty 22.12. se k lanovkám dostanou lyžaři už i pravidelnými skibusy. Stejně jako v minulých letech zůstává Harrachov jedním z mála středisek, kde provoz startujejiž v osm hodin ráno. Ceny skipasů se také nezměnily a k dispozici je celá řada rodinných balíčků, kde je možné začít kombinovat už jednoho dospělého a jedno dítě.