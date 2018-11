Sháníte vánoční dárky? Obchody chystají na nejbližší dny obří slevy

Ideální příležitostí pro nákup vánočních dárků jsou velké slevové akce, které v nejbližších dnech chystají obchodníci. Kromě "černého pátku", který drží i mnozí velcí obchodníci v Česku, je to hlavně "Den nezadaných". Pří této největší nákupní akci na světě nabízejí atraktivní slevy hlavně čínské obchody.

Ačkoliv u nás jsou známější Černý pátek (Black Friday) a Kyber-pondělí (Cyber Monday), na které se i čeští obchodníci chystají na sklonku listopadu, největší nákupní akcí je Den nezadaných, který proslavila hlavně čínská společnost Alibaba. Ve svých eshopech nabízí na Den nezadaných, který připadá na 11. 11., obří slevy a další atraktivní nabídky.

A na to lidé slyší. Zatímco v roce 2013 činily tržby na Den nezadaných necelých 6 miliard dolarů (135 miliard korun), v roce 2016 to bylo už 17,8 miliardy dolarů (402 miliard korun) a vloni už neuvěřitelných 25,4 miliard dolarů (574 miliard korun). Platební brána Alipay zpracovávala každou vteřinu čtvrt milionu plateb.

Čínské obchody nabízejí v tento den velké slevové akce, ale i jiné pobídky. Třeba přes eshop AliExpress bylo možné si v přepočtu za 37 600 korun koupit doživotní zásobu čínské pálenky. Nabídka ale byla omezena pro prvních 33 zákazníků. Svátek, při kterém se utratí stovky miliard, kritizují ekologové. Podle Greenpeace vyprodukoval v roce 2016 258 000 tun emisí CO2.

Čínské eshopy provozují své stránky většinou i v angličtině a mnozí, včetně těch největších, doručují do Česka, a to mnohdy s poštovným zdarma! Dodací lhůty jsou ovšem delší, běžně i čtyři týdny. Případné vánoční dárky objednané na Den nezadaných, čínsky Kuang-kun Ťie, by ale měly dorazit včas.

U zásilek je nutno počítat s tím, že od určitých částek příjemcům celníci vyměří DPH a clo. DPH se platí u zásilek s hodnotou zboží vyššího než 22 euro. U zboží, jehož hodnota překročí 150 euro, platí zákazník kromě DPH i clo.

Odborníci radí při platbách používat platební bránu PayPal, tak se prodejce nedostane k údajům z platební karty a nehrozí její zneužití, případně mít zvláštní účet používaný jen na nákupy z čínských obchodů.

Rozhovor s mluvčí Celního úřadu:

Při nákupech zboží z Číny myslete také na to, že čínští obchodníci se neřídí evropskou legislativou, například pokud jde o zdravotní limity nebo o reklamační řád. Na druhou stranu zákazníci, kteří eshopů z Číny využívají často, prozradili, že u nedoručených nebo poškozených zásilek obchodníci často ochotně rovnou pošlou nový kus zdarma. Pro někoho může být problémem i absence českého návodu. Reklamace zboží, když se rozbije, se většinou nevyplatí, protože je levnější objednat si nový kus, než ho posílat zpět do Číny.

Pozor je třeba si dát na padělky známých značek. Společně třeba s drogami jsou totiž padělky něco, co čeští celníci nepustí dál do oběhu.

Den nezadaných vznikl původně jako vtípek nezadaných studentů z univerzity v Nankingu, jako jakási forma "antivalentýna". Datum vybrali podle toho, že jednička symbolizuje jednotlivce. Rychle získal v Číně na popularitě, byť se nejedná o žádný oficiální státní svátek. Postupně se přidaly i další jihoasijské země.