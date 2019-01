Žáci šikanovali učitelku! Vytvořili jí profil, kde tvrdili, že je striptérka

S falešným profilem na sociální síti mají problém hlavně celebrity. Teď se zřejmě sociální sítě staly novým nástrojem k ponižování autority učitelů. Učitelka z Třince ještě v prosinci učila na střední škole, chování studentů průmyslovky ale nevydržela.

"Mívali na mě jak sexuální narážky, tak stále používali vulgarismy," říká šikanovaná učitelka. Odešla raději na základní školu. Nové kolegyně ji řekly, že má účet na sociální síti, který zřejmě založili její bývalí studenti. Na něm se píše, že dotyčná učitelka pracuje ve striptýzovém klubu.

"Ve škole se mě děti ptaly, jestli mám dvě zaměstnání. Jestli stíhám pracovat i v noci, a dokonce paní asistentce řekly, že si nepřejí, abych učila na jejich škole," dodává učitelka.

Obrátila se tedy na policii, která věc vyšetřuje. Šikana učitelů není ojedinělá. "Že se to vyskytuje a že to je špatně, tak o tom vůbec nepochybuju," říká dětský psycholog Václav Mertin.

"Oni se ponižují navzájem, dělají si mezi sebou ošklivé věci, takže není důvod, proč by to neudělali učiteli," vysvětluje Mertin a dodává, že by od 1. třídy měli učitelé učit děti, jak se chovat k druhým.

Nejznámější případ šikany učitelky se stal před třemi lety. Kantorka skončila na psychiatrii a později zemřela. Studenti školu opustili a skončili u soudu pro podezření z trestného činu výtržnictví a omezování osobní svobody. Vzhledem k jejich věku se ale veřejnost verdikt nedozvěděla.