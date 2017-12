Šílené pracovní tempo Simony Stašové: 3 dny volna za celý měsíc

Jeden den Praha, druhý den Český Krumlov, třetí den Kolín… 28 dní, z toho 25 v pracovním zápřahu. Přejezdy z Ostravy do Prahy, pak do Chomutova a následně do Českých Budějovic. Pracovní tempo Simony Stašové je prostě pekelné.

Zdroj: facebook

V únoru má Stašová podle programu, který zveřejnila na sociální síti, neuvěřitelných 25 vystoupení. Únor má 28 dní, takže si oblíbená česká herečka dopřeje jen tři dny volna za celý měsíc…

Dceři Jiřiny Bohdalové je 62 let a stále vypadá opravdu skvěle. Ne nadarmo se jí přezdívá "česká Meryl Streep“. Ale takové pracovní tempo, jaké je schopná tato herecká hvězda zvládat, o tom by si mnoho jejích mladších kolegyň a kolegů mohlo nechat jen zdát…