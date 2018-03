Šílenost v SuperStar: Josef nezná text, tak si vymyslí vlastní řeč!

Už v sobotu večer se mohou diváci těšit na další díl pěvecké show SuperStar. Znovu se bude týkat castingů, na kterých zkoušely štěstí tisíce lidí. Mezi nimi i 16letý Josef, kterému celé okolí trvrdí, že skvěle zpívá. Je to tak doopravdy?

Titul SuperStar a výhra dva miliony korun čekají na konci cesty, která se rozběhla už loni v listopadu a prosinci. Právě tehdy probíhaly castingy, na kterých porota vybírala několik desítek nejlepších zpěváku, aby postoupili dál.

Štěstí přijel na casting zkusit i 16letý Josef z Českého Krumlova. Chodí do devátého ročníku základní školy, rád maluje a fotografuje. Ve svém okolí má mnoho lidí, kteří mu potvrdili, že dobře zpívá, a tak se rozhodl přihlásit do SuperStar.

"Jsem strašně nervózní, že to zkazím nebo zapomenu text," obával se před vystoupením Josef, kterého přijela podpořit i jeho největší fanynka - maminka. To, co předvede, porotcům opravdu vyrazí dech. Bohužel ale ne v dobrém slova smyslu.

Josef, jak se ukáže, rozhodně není angličtinář. V písni Angels od Robbieho Williamse se s textem vůbec nechytá, a tak si, zdá se, vymyslí vlastní jazyk, kterým zazpívá - nebo spíše zakvílí. Porotě v čele s Paľo Haberou naprosto dojde řeč.

Mezi soutěžícímu na castingu se ale objeví i talentovaní zpěváci. Kdo nakonec postoupí a koho porotci nemilosrdně pošlou domů? Sledujte další díl pěvecké show SuperStar už v sobotu od 20:20 na Nově!