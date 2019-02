Šílený manévr autobusu řeší policie už rok, obvinění nepadlo!

Vše se odehrálo v únoru loňského roku na Písecku, šílený manévr zaznamenala kamera v jiném autobuse. Šofér s dalším autobusem ho začal předjíždět. Na plné čáře. Z protisměru se k němu nebezpečně přibližovala další auta. Blikala na něj. V poslední chvíli se stačil bezohledný řidič vrátit do svého pruhu. A svého kolegu málem natlačil do svodidel.

Řidič z ohroženého autobusu vezl z hor 36 dětí a čtyři učitele. "On když viděl, že to nevychází, tak tam hodil blinkr doprava a začal mě hnát do těch svodidel. Už jsem šel tvrdě na brzdy, protože by to nedopadlo dobře," vzpomíná šofér.

Řidič autobusu nerespektoval podle dopravního experta dopravní značku zákaz předjíždění. Případ převzala policie. Řidič je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Přestože se incident stal už před rokem, stále nepadlo žádné obvinění.

"Každý případ má prostě svůj čas a jsou tam nějaké úkony, které nejdou popohnat," odmítá kritiku policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Pro srovnání - německá policie českého řidiče kamionu stačila obvinit v několika týdnech.

Ale i němečtí řidiči u nás chybují. Policie odpoledne zveřejnila obrázky autobusu, který se na Ústecku na dálnici D8 otáčel i s cestujícími. Za tento nebezpečný manévr ale řidiči hrozí pouze několikatisícová pokuta a sedm bodů do evidenční karty.