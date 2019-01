Šílený výbuch nebo ujetá zábava? Exploze vyděsila Přeštice!

Záběry spektakulárního výbuchu a požáru na náměstí v Přešticích se šíří po facebooku a většina diskutujících neskrývá zděšení a vyzývá policisty, aby si na autory tohoto "žertíku" důkladně posvítili.

"Nechápu, nikdo nezasáhne. Viděla jsem to osobně. Co dělá policie? Čeká, až nám dá před bankou lístek za okno auta, když nejde v celém městě zaparkovat. Už by to chtělo skutečné pro občany Přeštic a jejich bezpečnost udělat alespoň něco," zlobí se Martina O.

Mluvčí policie Dagmar Brožová na dotaz TN.cz v úterý odpoledne uvedla, že hlášení o explozi v Přešticích policisté nedostali, ale věcí se na základě informací šířících se po sociálních sítích stejně zabývat budou.

Podle portálu Krimi Plzeň ovšem nešlo o neřízenou explozi, ale o efektní pyrotechnický kousek, který se používá například při natáčení filmů. Jeho autoři prý hlídali, aby se do místa v kritické chvíli nikdo nedostal.