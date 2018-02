Silná erupce utrhla sopce vrchol! Popel chrlila do výšky 7 kilometrů

K erupci sopky Sinabung na indonéském ostrově Sumatka došlo v pondělí ráno. Sopka vychlila obrovské množství popela, před nímž utíkali i školáci z nedalekého zařízení. Hustý dým ochromil také dopravu v okolí, bylo vidět jen na několik metrů.

Na fotkách sopky po erupci je vidět velký propad vrcholu. Podle indonéského Centra pro vulkanologii a zmírňování geologických rizik vrchol zcela zmizel. Informuje o tom britský portál The Independent.

Puncak Gunung #Sinabung, sebelum (atas) dan sesudah erupsi 19 Feb 2018. Kubah lava di puncak betul-betul dimusnahkan.



Summit condition of Mount Sinabung, before (top) and after the Feb 19, 2018 eruption. The summit lava dome is completely annihilated. pic.twitter.com/9iF2XjDqlm