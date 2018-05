Silné bouřky opět udeří! V části ČR se ochladí, jinde bude i 28 °C

Nejsilněji ve středu bouřky zasáhly jih Moravy, oblast na pomezí kraje Olomouckého a Pardubického a také část Vysočiny. Zatím nejsou informace o tom, že by způsobily větší škody, výstraha meteorologů ale platí až do půlnoci a to nejhorší by mělo teprve přijít.

Zpočátku má být zataženo na západě Čech, v průběhu dne se ale bouřkové mraky přesunou na východ, kde také udeří nejintentivněji. "Ojediněle se vyskytnou přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 m/s a ojediněle kroupy," varuje Český hydrometeorologický ústav.

Výstraha před silnými bouřkami se týká všech krajů kromě Karlovarského, Plzeňského, Libereckého a Ústeckého.

Ačkoli má být ve čtvrtek převážně oblačno, na některých místech se dočkáme i vysokých teplot až 28 °C. Ty se týkají hlavně východní poloviny území, oproti tomu na západě mohou teploty klesat i na 15 °C. V pátek se pak rtuť teploměru bude držet mezi 20 až 24 °C.

Předpověď na čtvrtek

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Ve východní polovině území polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na západě Čech kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty od 15 °C na západě až po 28 °C na východě území, v 1000 m na horách kolem 15 °C, na východě až 20 °C, v Krušných horách kolem 12 °C. Zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severní vítr 3 až 7 m/s. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jižní až jihozápadní vítr.

Předpověď na pátek

Zpočátku většinou oblačno a místy déšť nebo přeháňky. Ojediněle i bouřky, zejména na východě. Během dne postupně většinou polojasno a při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky, zejména na jihu a východě. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, na jihovýchodě až 24 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.