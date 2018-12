Silné sněžení a vydatný déšť! ČHMÚ vydal varování na další dny

Od pátečního odpoledne a večera má pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj a pro Vysočinu platit výstraha před silným sněžením. Každou hodinu mohou připadnout až 3 centimetry nového sněhu. Varování platí od páteční třetí do osmé hodiny.



“Komunikace mohou být nesjízdné, může nastat zhoršená dohlednost a hrozí možnost vzniku kalamitní situace. Doporučuje se vzít v úvahu možnost náhlého poklesu dohlednosti a náhlé tvorby sněhové pokrývky a přizpůsobit tomu rychlost jízdy. Vhodné je i sledovat předpověď počasí a dopravní zpravodajství,“ sdělili meteorologové z ČHMÚ.



V Jihočeském kraji naopak může vydatně pršet. Mezi páteční jednou hodinou odpoledne a sobotním polednem může napršet až 50 milimetrů. “Existuje možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Hrozí snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Doporučuje se nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst,“ varovali meteorogové.



Od páteční jedné hodiny odpoledne se v Jihočeském a Plzeňském kraji dá očekávat první stupeň povodňové aktivity, a to v důsledku tání a dešťů na Šumavě. Varování trvá až do neděle do poledne. První stupeň povodňové aktivity znamená, že se mohou zvýšit hladiny řek, voda, se ale ještě nevylévá z koryta. Stromy mohou být v podmáčené půdě vratší. Meteorologové doporučují sledovat stránky ČHMÚ kvůli aktuálním změnám.



Od páteční třetí hodiny odpoledne platí rovně ž varování před silným větrem. Ten může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Výstraha platí až do soboty do šesté hodiny večer pro Hlavní město Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a pro Vysočinu.



Při takto silném větru hrozí poškození stromů a lesů a menší škody na budovách. Hrozí také nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. “Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách je vhodné omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií,“ uvedl ČHMÚ.

Husté sněžení by mělo Liberecko zasáhnout kolem 14. hodiny. Kamiony a nákladní auta se například nedostanou přes hraniční přechod v Harrachově.



"Očekáváme intenzívní srážky, které budou nad 500 metrů sněhové. To znamená, že ve vyšších polohách Libereckého kraje by mohlo připadnout za hodinu i 10 cm sněhu. A z těchto důvodů jsme se rozhodli přistoupit k preventivnímu uzavření hraničního přechodu Harrachov a komunikace 1/10 ve směru od Tanvaldu," řekl Petr Šén, generální ředitel Silnice libereckého kraje.









Přesto si silničáři nedělají iluze, že kamiony přes zákaz nebudou zkoušet trasu do Polska projet. "Obecně víme, že řidiči kamionů je dodržování velmi málo respektováno a právě proto máme i docela dobrou spolupráci s policií ČR, která na dodržování zákazu vjezdu dohlíží," dodal Šén.





Silničáři předpokládají, že komunikaci pro nákladní auta uzavřou na 4 až 5 hodin. Pak snad už budou mít situaci plně pod kontrolou a hraniční přechod opět otevřou. Cesta z Tanvaldu na Harrachov bude přitom v těchto dnech klíčovou pro tisíce turistů, kteří na svátky míří do Krkonoš.





Proto by se řidiči měli obrnit trpělivostí, mít pro jistotu i sněhové řetězy, vyjet včas nebo cestu odložit, až sněžení pomine.