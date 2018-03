Silničáři letos v zimě ušetřili. Víme, které úseky za peníze opraví

Vypadá to, že letošní mírná zima pomůže k lepšímu stavu silnic. Silničáři na většině míst hlásí, že se podařilo uspořit desítky milionů. A pokud už nebude sněžit, zůstane více peněz na jarní opravy.

Tři měsíce bláta, dva týdny mrazu a pět dnů sněhu. Tak by se dala na mnoha místech naší republiky shrnout celá zima. Silničáři si konečně užili zimní sezónu bez většího stresu a začínají počítat.

"Letos nás stála zima 99 milionů, loni 109," uvedl Milan Macháček ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. A to není vůbec špatné číslo, ty nejhorší zimy na jihu Moravy stály dvakrát tolik.

Zimu bez výrazných výkyvů hlásí také silničáři na Zlínsku, oproti loňsku jsou zatím pět milionů v plusu. "Soli máme hodně, kdyby byla zima ještě větší, tak to zvládneme," řekl náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

S úsporami v řádech milionů počítají i na Plzeňsku. Pokud nepřijde žádná kalamita, řidiči to poznají na kvalitě vozovky. "Pokud uspoříme dva tisíce tun, tak pět milionů dáme do opravy výtluk," slíbil hlavní dispečer zimní služby pro Plzeňský kraj Jiří Slapnička.

Zatímco Morava a Střední Čechy hlásí výrazné úspory, třeba v Královéhradeckém kraji mají sklady poloprázdné a sůl už museli dokupovat. "Nezdá se to, ale máme spotřebu o dva tisíce tun vyšší než loni," řekl Jiří Brandejs ze Správy a údržby silnic.

Záhadou zatím zůstává, jestli něco ušetřilo i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zimními úsporami se prý nezabývají. "My tady nejsme od toho, abychom šetřili, ale aby byla dálnice sjízdná," vzkázal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Jisté je, že zima ještě neskončila, například na Ostravsku loni vyrážely sypače ještě v půlce dubna. Na většině míst ale silničáři udržují pluhy v pohotovosti jen do konce března a pak se pustí do oprav.

Opravy se rozjedou už příští týden

Silničáři nechtějí s opravami otálet. Co nevidět by měla začít i rekonstrukce dálnice D1. Na některých místech by se měly opravy rozjet už v příštím týdnu. D1 bude rozkopaná celkem na pěti úsecích.

Na konci příštího týdne se hned na dva úseky D1 vrátí stavební stroje, a to mezi Jihlavu a Velký Beranov a mezi Humpolec a Větrný Jeníkov. Na zbylých třech úsecích - u Ostředku, Koberovic a Velkého Meziříčí by se znovu mělo začít stavět o velikonočním víkendu na přelomu března a dubna. Práce se pak rozjedou naplno.

V letošních omezeních pojedou řidiči ve zúžených pruzích maximálně povolenou 80kilometrovou rychlostí mezi Prahou a Brnem celých 39 kilometrů. Přitom u Ostředku a Velkého Meziříčí budou rychlost v omezeních hlídat kamery.

Mohlo být přitom ještě hůř. Původně se totiž měla D1 letos rekonstruovat hned na devíti úsecích. Jenže kvůli různým námitkám ekologických aktivistů dochází k průtahům se stavebními povoleními, a to dokonce tak, že se nejméně o rok zpozdí i celé dokončení generální rekonstrukce dálnice D1. Ze zamýšleného roku 2020 je teď konec oprav posunutý na rok 2021.