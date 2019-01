Silničáři nezvládli návaly sněhu. Někde neprojedete už několik dní!

Silnice I/25 na Boží Dar a do Německa je po několika dnech sněhové kalamity opět průjezdná. Silničáři se nyní zaměří na obnovení provozu na silnici z Božího Daru na Neklid a Klínovec, řekl ČTK vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

Silnice na Boží Dar, která patří k hlavním tahům do Německa, byla otevřena dnes okolo 7:30. Dosud tam byl provoz jen pro zásobování a pro místní, kteří mohli několikrát za den jet za pluhem silničářů.

"Nyní pracujeme na silnici na Klínovec a předpokládám, že ještě ráno se nám ji podaří otevřít. Otevřené jsou už i další silnice v okolí, které byly zatím uzavřené," uvedl Bulka.

V úterý silničáři zprůjezdnili i část silnice z Božího Daru směrem na Ryžovnu až k Myslivnám. "Je tam vodárna a vypadávala tam elektřina. Bylo nutné tam dopravit agregát, jinak by Boží Dar byl bez vody," řekl Bulka.

Dnes ráno byl také po odstranění popadaných stromů obnoven provoz na železniční trati č. 142 Karlovy Vary - Nejdek - Potůčky, sdělila ČTK mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.



Reportérka vyrazila na Boží Dar, dopadlo to špatně:

Boží Dar vyhlásil kalamitní stav. Do města stále mohou vjíždět jen místní a lidé, kteří mají ubytování s vyhrazeným parkováním. Od pondělí silničáři kvůli sněhu a silnému větru uzavřeli úplně silnici I/25 na Boží Dar. V okolí byly uzavřeny kvůli spadlým stromům i silnice od abertamské křižovatky směrem na Plešivec a další. Uzavření silnic způsobilo problémy místním, kteří se nedostali do práce, a lidé, kteří pracují v Božím Daru, se do zaměstnání také nedostali. Výpadky měli i dva ze tří mobilních operátorů.

Po oteplení jsou silnice v Karlovarském kraji sjízdné a jen ve vyšších polohách mohou na silnicích zůstávat zbytky sněhu.

Takhle to už od víkendu vypadá na Božím Daru: