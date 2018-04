Simča se obula do Richarda: Za ty děti si zaslouží kopnout do zadku!

Ve středeční premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z obce Šošůvka, kterou tvoří Zdenka (41), Richard (38), syn David (3) a dcera Lili (8). Na druhé straně jsme se seznámili se Simonou (27), Jiřím (38) a synem Dominikem (5), kteří žijí v Ústí nad Labem.

Zatímco Jirka neměl se Zdenou větší problém, Simona nemohla Richarda vystát. "Tatínek byl naprostá katastrofa. Já bych ho kopla do zadku a šel by hned. Nejradši bych ho vymazala z paměti. Přetvařuje se, vůbec nežije pro rodinu, nemá rád lidi kolem sebe," popsala Simona.

Richard si podle ní za rozpad vztahu i další potíže může sám. Nedokáže prý nikoho tolerovat a nesnese jiný názor, než má on sám. Ani o rodinu se podle Simony nezajímá. "Nic o nich nevěděl, ani o Zdeňce. Když jsem se ho zeptala, tak mi nedokázal říct, jaká je. A děti, to byl prostě jeden velký chaos," shrnula.

Poslední tři dny prý Simona s Richardem skoro nepromluvila. Ona se nechtěla bavit s ním, on zase nechtěl slyšet, co měla na srdci. "Já jsem hned byla hloupá, oni dokonalí. Myslel si, že tam přijde nějaká pipka, která bude držet pusu, ale to tvrdě narazil," prohlásila náhradní manželka.

Nejvíce ji mrzí, jak se rodiče chovají k tříletému Davidovi a hlavně osmileté Lili. "Myslím, že budou dál samorosti. Hlavně Lilinky je mi hrozně líto, protože jde ze strany otce vidět, že trpí hlavně na Davídka. A ta holka zůstává odstrčená. Ani se s ní nedokázal učit, řval na ní a ona plakala. David by potřeboval výprask, protože s takovou výchovou je v deseti letech nakope do zadku on," dodala Simona.

I přesto si z Výměny odnesla také něco pozitivního - už se tolik nehádá a snaží se více vyjít vstříc partnerovi. To potvrdil i Jirka. "Trochu povolila uzdu hranicím, které jí vždycky vadily. Byla hodně paličatá a důrazná na to, co chtěla, teď je benevolentnější. Vztahu to prospělo, míň se hádáme. Dosáhli jsme toho, co jsme chtěli," říká Jirka.





Simona prý byla uzavřená a dominantní i kvůli tomu, co se jí stalo v dětství. Připomeňte si její zpověď:

Za nejlepší okamžik celého natáčení shodně označili to, když se po deseti dnech znovu viděli. Nejhorší podle Simony bylo, když zjistila, že děti neumí ani základní věci. "Oni se s nimi učit nedokážou, všechno hážou na babičku. Snažím se to vytěsnit a nemyslet na to," uzavřela Simona.

