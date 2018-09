Simonka (17) bojuje s rakovinou, stát jí ale kvůli formalitě nepomůže

Ještě není ani plnoletá a má za sebou několik ozařování, tři komplikované operace a dodnes chodí na chemoterapie. O těžké diagnóze se dozvěděla před rokem, po pádu z kola se jí na noze udělal otok.

"Udělala se jí hrča na koleni, po několika měsících ji to začalo bolet," popsala matka Simony Iveta. Lékaři zjistili že nejde o obyčejnou zlomeninu ale takzvaný Evingův sarkom. Tato forma rakoviny napadá hlavně mladé lidi a Simona s ní svádí těžký boj.

"Už třikrát se mi to vrátilo, jezdím do Brna na onkologii," uvedla Simona. Lékaři jí vzali celou stehenní kost a při náročné operaci dostala náhradní od dárce, rakovina jí metastázovala do plic a teď se objevila i v žebrech.

Celý den potřebuje asistenci a když jí posudkový lékař uznal invaliditu třetího stupně, rodiče počítali s tím, že stát okamžitě uzná nárok na invalidní důchod. Úřad ale odepsal, že peníze nedostane, protože před onemocněním stihla dokončit jen základní školu.

Podle zákona potřebuje jeden jediný den pojištění, aby dostala peníze. Stačilo, aby nastoupila na úřad práce nebo jeden den studovala střední školu. To ale nestihla, onemocněla pár dnů před koncem školního roku.

Matka musí pravidelně vozit nemocnou na chemoterapii do Brna a rodina tak žije z jediné výplaty. "Lidé, co mají menší onemocnění, to dostanou a holka má smůlu," svěřil se otec Simony Martin Komárek.

O zamítnutí důchodu rozhodla Česká správa sociálního zabezpečení a dívce teď podle úřadu nezbývá nic jiného, než počkat do dospělosti. "Nárok má od dovršení osmnácti let věku," vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Kvůli nesplnění jedné formality je těžce nemocná bez důchodu, ale na skutečné podvodníky si stát došlápnout nedokáže. Jeden muž například dvacet let úspěšné předstíral, že je retardovaný.

A dalšího simulanta teď obvinili v Praze, muž podle policie obelstil několik posudkových lékařů a invalidní důchod pobíral dvanáct let.