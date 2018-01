Situace dobrovolných hasičů je lepší, většina ale stále nemá plat

I několikadenní zásahy u požárů, při povodních, vichřicích či u autonehod a náročná příprava na různé mimořádné události - pro většinu bez nároku na odměnu. Takový je život dobrovolných hasičů.

"Hasič má první úkol pomáhání bližnímu svému - pomáhání občanům - při zdolávání jakýchkoliv mimořádných a krizových situacích," popsal Jaroslav Salivar, 1. náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Takzvaní dobráci měli dlouhou dobu nedostatek peněz na výbavu a zastaralou techniku. To se ale poslední roky mění. "Celkově se dá říci, že je to zhruba půl miliardy, co jde ze státního rozpočtu," popsal Zdeněk Hanuška, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby s tím, že je to podporováno i strukturálníma fondy Evropské unie.

Zlepšení podmínek potvrzují i lysolajští dobrovolní hasiči. Těm prý navíc kromě dotací pomáhá i vstřícnost místního starosty. Každá koruna navíc se ale podle nich hodí vždycky. Vybavení je totiž drahé. "Technika není úplně nejlevnější. Zásahové obleky, zásahové boty, zásahové helmy - to máte cca vybavení pro jednoho hasiče 40 tisíc," popsal Pavel Peprníček, velitel výjezdové dobrovolné jednotky Lysolaje.

Potřeba by ale údajně byly i větší investice. Dobrovolným hasičům v pražských Lysolajích by se hodila například nová velkoobjemová cisterna. Ta v průměru stojí 7 až 10 milionů korun. A novou cisternu by využili i v Písku.

Město Písek nás vybavuje velice dobře. Techniku - co se týče cisteren - by možná chtělo obnovit novějším autem. Ale jinak jsme víceméně dobře vybavení. Dobrovolní hasiči doufají, že více peněz na modernizaci techniky se najde i v příštích letech. Vše ale bude záležet na možnostech státního rozpočtu a obcí.