Skandál v Rusku! Kadeti natočili sado-maso parodii na známý hit

Ve videoklipu k hitu italského DJ Bennyho Benassiho z roku 2002 vystupují polonahé stavební dělnice. Klip teď zparodovali studenti Institutu civilního letectví v ruském Uljanovsku.

V krátkém klipu tancují jen ve spodním prádle, kanadách, kožených doplňcích připomínajících oblečky na sado-maso praktiky a čepicích z kadetských uniforem.

Skandální video z ruské akademie:

Polonazí kadeti kroutící zadky se ale v Rusku moc nesetkali s obdivem. Lidé se rozčilují, že znevažují dobré jméno tradiční školy, která je nejstarší akademií civilního letectví v Rusku. Znechuceno je i vedení školy.

"Opravdu se k tomuto nechutnému chování kadetů nechci moc vyjadřovat. Abych byl upřímný, musel jsem si sednout a chvíli trávit to, co jsem na videu viděl. Teď ten případ řešíme. Samozřejmě, je to hrozné. Pracuji tu skoro 20 let něco takového jsem ještě nezažil, takový přestupek. Učitelé do těch lidí tolik investují a oni se pak chovají takto," citoval web 73online.ru prorektora pro vzdělávání Pyotra Timofeeva.

"Proč radši nejdete létat?" ptal se kadetů v komentářích pod videem, které se rychle šíří ruskými sociálními sítěmi, jeden z diskutujících. Kadeti se brání, že "takto se piloti baví mezi jednotlivými lety". V jednom z komentářů se ale autor rozčiluje, že "tito idioti zabírají místa, která by si zasloužili normální lidé," uvedl list Daily Mirror.

Na druhou stranu, mladí kadeti hned získali spoustu fanynek. "Doufám, že se učitelé na ty mladé zadečky podívají.... a nikoho z nich nevyloučí. Je to nádhera," napsala fanynka Světlana. Další navrhují, že by mladíci zastupovali Rusko v soutěži Eurovize.