Skiareál ve Špindlu otvírá novou lanovku a unikátní ledárium

Novou čtyřsedačkovou lanovku na Horních Mísečkách zprovoznil Skiareál Špindlerův Mlýn 21. prosince. Slavnostní akce se zúčastnil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek, starosta města Špindlerův Mlýn Vladimír Staruch a starosta Vítkovic v Krkonoších Milan Rychtr. „Novou lanovkou a rozšířením zdejší oblíbené sjezdovky jsme chtěli vytvořit z Horních Míseček atraktivní a vyhledávaný prostor především pro rodiny s dětmi a začátečníky. Věřím, že se zvýší jak komfort přepravy, tak i samotného lyžování,“ uvedl Čeněk Jílek s tím, že se jedná o v pořadí již šestou lanovku špindlerovského skiareálu.





Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Díky perfektním sněhovým podmínkám a modernímu zasněžovacímu systému otevře skiareál na vánoční svátky další kilometry sjezdovek. „Od pátku budou na Horních Mísečkách kromě nové lanovky v provozu všechny vleky. K dispozici bude i červená sjezdovka ve Svatém Petru a celý areál Labská. Otvíráme i sjezdovku stará Hromovka, kde pak 25. prosince odstartuje i pravidelné večerní lyžování. Jde o nejdelší osvětlenou sjezdovku v Čechách, takže všem doporučuji," informoval Jílek s tím, že špindlerovské svahy v současnosti pokrývá 50 až 75 centimetrů sněhu. Od soboty mohou návštěvníci otestovat a užít si i kluziště v centru města. Zapůjčit tu lze i brusle nebo základní hokejovou výzbroj. A nechybí ani občerstvení.Na ledová umělecká díla inspirovaná slavnou filmovou ságou Star Wars se mohou letos těšit návštěvníci unikátního Špindlerovského LEDÁRIA. Originální výstavu ledových soch nabídne Skiareál Špindlerův Mlýn již třetí sezónu. Po sochách symbolizujících kulturní odkaz Karla IV. nebo Vivaldiho Čtvero ročních dob se mohou letos příchozí těšit na umělecká díla ve stylu filmové série Hvězdných válek, jehož unikátní expozici tentokrát doplní i tematická audiovizuální show. Unikátní dílo v ledovém kosmickém chrámu tvořil od 8. prosince akademický sochař František Bálek s týmem devíti spolupracovníků. Špindlerovské LEDÁRIUM je jediné svého druhu v České republice. Při vstupu do obřího kruhového stanu na návštěvníky dýchne jedinečná atmosféra. Obří ledové skulptury budují sochaři elektrickými pilami, frézami a dláty. Rukama jim projde zhruba dvaačtyřicet tun ledu. Ledárium s průměrem osmnáct metrů připomíná obří iglú. Jeho konstrukce je ukotvená na 33 hřebech a je potažená bílou plachtou. Uvnitř Ledária běží chladící systém používaný v mrazírnách. Optimální teplota pro zpracování soch je mínus 5 až 7 stupňů.Špindlerovské LEDÁRIUM se návštěvníků otevře již v sobotu 23. prosince a bude přístupné po celou zimní sezónu až do konce března 2018. Pro všechny je navíc zdarma.Perfektní lyžařské podmínky, nulové fronty u pokladen, málo lidí na sjezdovkách a laciné skipasy - takto bude vypadat leden ve Špindlerově Mlýně. Stojí to za to, takže si sbalte věci a jestli ještě nemáte své Gopass karty, tak se zdarma zaregistrujte na Gopass.cz a kupte si už nyní skipasy na leden se slevou. Za jeden den lyžování ušetříte ve dvou lidech 800 korun. „Na e-shopu gopass.cz pořídí nyní lyžaři jednodenní skipasy na leden za pouhých 490 korun. Běžná cena pak bude 890 korun. Není nutné stanovit dopředu datum využití skipasu. Stačí jen zakoupit do konce roku a využít skipas kdykoli v období od 8. do 31. ledna 2018. Je to opravdu nejvýhodnější nabídka, která končí 31.12., času tedy mnoho nezbývá," doplnil obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš s tím, že lyžaři musí mít zaregistrovanou GOPASS kartu, se kterou mohou kromě zvýhodněných skipasů čerpat i další slevy a výhody po celou sezónu. Množství výhodných jednodenních skipasů na leden není nijak omezeno.Více na www.skiareal.cz