Skiareály sčítají škody po kalamitě! Tratě zely prázdnotou

Skiareály v Česku hlásí velké ztráty. Tentokrát to ale není kvůli tomu, že by na horách bylo sněhu málo, ale právě naopak. Sněhová kalamita posledních dnů jim způsobila škody v desítkách miliónů korun. Spadlé stromy ničily lanovky i elektrická vedení. A velké ztráty jsou prý i na tržbách. Příjezdové cesty do skiareálů byly kvůli sněhu a větru totiž často neprůjezdné a lidé se k nim vůbec nemohli dostat.