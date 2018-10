Sklad ve Zlíně pohltily plameny! Obří škoda, dým vyděsil město

Z plechové haly v majetku zlínského magistrátu na Gahurově ulici šlehaly vysoké plameny a kouř byl vidět na kilometry daleko. Oheň kompletně pohltil uskladněné stoly skříně a další předměty. Požár vypukl ráno krátce po sedmé hodině.

"Jednalo se o budovu, ve které jsou uskladněné věci z domácností, jako například nábytek, ledničky a další spotřebiče,“ řekla TV Nova Lucie Javoříková, mluvčí HZS Zlínského kraje.

Přes veškeré úsilí hasičů sklad o velikosti zhruba 10 krát 30 metrů kompletně vyhořel. Problémem bylo i to, že v jeho těsné blízkosti jsou čerpací stanice a supermarket. "Na místě zasahuje už devět jednotek, komplikací je to, že hasiči musejí dojíždět do nejbližšího obchodního centra, odkud z hydrantů berou vodu,“ doplnila mluvčí.

Na místě požáru, ke kterému se sjely jednotky z okolních měst a obcí, nebylo kvůli hustému černému dýmu vidět na krok. Radnice vyzývala obyvatele, aby omezili větrání, ovšem evakuace okolních domů ani prodejny nebyla nutná. Požár v centru Zlína způsobil škody za více než půl milionu korun.