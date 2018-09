Skládka na drcení odpadu stále hoří. Hrozí propadnutí střechy

Hasiči stále zasahují u požáru skládky na drcení odpadu firmy Celio na Mostecku, kde hoří od středečních 13. hodin hala. Odpoledne by měl budovu posoudit statik.

V areálu skládky Celio v Litvínově na Mostecku od středečních 13:00 hoří hala. Na místě i dnes zasahuje asi 110 hasičů, budovu ochlazují zvenku. Stav budovy dnes dopoledne posoudí statik. Rozhodne, zda hasiči budou moci vstoupit dovnitř a začít odstraňovat prohořelý a promáčený odpad, který byl v hale s linkou na drcení odpadu uskladněn. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

"Hasiči do budovy zatím nevstupují, protože není jasné, zda nehrozí zřícení střechy nebo propad nosných konstrukcí. Z tohoto důvodu vyčkáváme na příjezd statika. Pokud by vstup do budovy neumožnil, budeme nadále zvenku ochlazovat halu a její okolí a bude nutné ji nechat zcela vyhořet," řekl Rudolf.

Hasiči také spolupracovali se dvěma chemickými laboratořemi, které měřily v okolí požáru stav ovzduší. Únik škodlivin jejich měření nezaznamenala. Na místě je od středečního večera 110 hasičů ze 17 profesionálních i dobrovolných jednotek. Podle mluvčího zásah potrvá minimálně do dnešního večera.

Firma Celio předběžně odhadla škodu na 100 milionů korun. V hale, která má rozměry 80 na 40 metrů, byla linka na drcení odpadu, na střeše haly je navíc fotovoltaická elektrárna. V hale bylo uskladněno větší množství odpadu určeného k roztřídění. Firma nenahlásila žádného pohřešovaného, při požáru dosud nebyl nikdo zraněn.

Litvínovská firma Celio se zabývá zpracováním pevných odpadů. Vlastní a provozuje jeden z největších skládkových areálů v Česku. Požáry v areálu skládky nejsou výjimečné, například v loňském roce tam hasiči řešili dva rozsáhlé požáry.