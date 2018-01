Školáci, pozor! Za vysvědčení můžete dostat dárky úplně zdarma

Knihy Dobrovský

Speciální nabídku si připravili v knihkupectví Dobrovský. Pro všechny, kteří ve středu přinesou vysvědčení, nachystali slevu 15 % na knihy, společenské hry, diáře, kalendáře či drobné dárky. Ti, kteří se pochlubí vyznamenání, dostanou dokonce slevu 20 %. Pozor, akce platí i pro ty, kteří už do školy dávno nechodí, stačí přinést některé ze svých starých vysvědčení. A k tomu navíc dostanete balíček žvýkaček!



Obchodní centrum Letňany

Od 13 do 18 hodiny můžete oslavit vysvědčení s animovanými filmy Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu a Pračlověk. Těšit se můžete na malování na obličej, super hru do mobilu, výrobu sněhové vločky, modelování s play dough, soutěže o dárky, či tvorbu originální pravěké kresby.

Obchodní centrum Černý Most

Zábavný program Maxíkova družina chystají ve středu pro školáky na Černém Mostě. Od 14 do 18 hodin na děti čeká hned několik zábavných úkolů, za které budou odměněni. Každý školák, který se zúčastní, bude odměněn dárky. Ale pozor, programu se smí zúčastnit jen věrní zákazníci, proto je nutné se registrovat předem v mobilní aplikaci Centra Černý Most.

ZOO Troja

Pražská zoologická zahrada připravila speciální program pro školáky na pololetní prázdniny, které připadají na pátek. V rezervaci Bororo na ně čeká bohatý program a také speciální komentované krmení.

Planetárium Praha

Páteční volno mohou děti strávit také v planetáriu. Program je připraven od 10:30 až do 20 hodin večer, a to pro všechny věkové skupiny. Na nejmenší čeká pohádka, menší školáci se pak dozví, jak vypadá vesmír kolem nás. Starší děti se budou moci podívat do pozorovatelen a dospívající se prostřednictvím digitálního systému seznámí se souhvězdími, planetami i galaxiemi.

Aquacentrum Šutka

Děti, kterým ještě nebylo 15 let, se mohou v pátek těšit na vstup do aquacentra za 1 korunu. Kromě koupání je připraveno také promítání filmu Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu.

Funpark Žirafa

Zařádit na devíti desítkách atrakcí si ve středu mohou všechny děti za snížené vstupné. Za celodenní lístek zaplatí polovinu – místo 299 jen 149 korun!

Park Galaxie

Každé dítě, které ve středu od 14 do 19 hodin přinese do Galaxie své vysvědčení, a nemusí na něm být samé jedničky, dostane sladkou odměnu a dárkovou vstupenku 1+1 na příští návštěvu. Místní restaurace si navíc připravila dvě speciální dětská menu – jedno sladké, jedno slané.

ZOO Lešná

Každý školák, který na pokladně zlínské zoo předloží od 2. do 4. února vysvědčení (známky vůbec nerozhodují), má zajištěn volný vstup. A navíc na ně čeká hezký dárek.

Ski areál Razula

Hned dva dárky pro školáky za pololetní vysvědčení připravil Resort Valachy Velké Karlovice – ve Ski areálu Razula se mohou těšit na skipas za polovinu, do termálních bazénu Wellness Horal mají vstup za symbolickou korunu. Na skipas za 190 korun mají nárok děti do 13 let, kteří u pokladny ukážou kopii vysvědčení, do bazénu pak za korunu smějí v doprovodu dospělého.

ZOO Dvůr Králové

Od pátku do neděle se mohou školáci levně podívat také do zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Za pěkné vysvědčení jim umožní vstup pouze za deset korun.

Městské lázně

Děti do deseti let, které nebudou mít na vysvědčení horší známku než trojku, budou mít od středy až do neděle vstup do aquacentra zcela zdarma!

Plavecký bazén Jindřichův Hradec

Během pátečních pololetních prázdnin si mohou všichni školáci zaplavat od 10 do 13 hodin úplně zdarma! Známky na vysvědčení nerozhodují.

ZOO Tábor

Od pátku až do neděle budou mít všichni jedničkáři vstup do zoologické zahrady za polovinu. Stačí předložit na pokladně kopii vysvědčení s vyznamenáním.

Skiareal Klínovec

Odměnu pro všechny vzorné žáky základních škol a víceletých gymnázií (prima až kvarta), kteří mají pololetní vysvědčení s vyznamenáním, si připravili na Klínovci. Po předložení kopie pololetního vysvědčení s vyznamenáním dostanou celodenní skipas zdarma! Akce platí v pátek 2. února.

ZOO Ústí nad Labem

Od pátku až do konce víkendu mají děti, které měly vyznamenání, vstup do zoo zcela zdarma. Je připraven třídenní kvíz na téma tučňáci a drobnou cenu obdrží každý účastník v pokladně. Ze správných odpovědí bude vylosováno pět výherců, kteří získají hodnotnější tučňáčí výhru.

Kopřivná resort pod Pradědem

Všichni školáci jezdí v pátek 2. února v Kopřivné zdarma. Stačí přinést kopii aktuálního pololetního vysvědčení a na pokladně obdrží celodenní skipas zdarma. Akce platí pouze pro žáky základních škol a nižších gymnázií od 8:30 do 16 hodin.