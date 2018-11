Školák (14) si "půjčil" auto rodičů, při nehodě zranil i dva vrstevníky!

Na Tachovsku sedl do auta teprve čtrnáctiletý školák a vážně havaroval. Sjel ze silnice a narazil do stromu. Zranil sebe i své dva stejně staré spolujezdce.

Podle informací televize Nova sebral čtrnáctiletý chlapec svým rodičům klíčky od auta a odjel s ním pryč. Na projížďku měl s sebou vzít dva stejně staré kamarády. Asi se chtěl pochlubit, co všechno za volantem umí. Jenže na silnici cestou ze Studánky na Lesnou blízko Písařova Vesce školák nezvládl řízení a havaroval.

"Vozidlo, které řídil nezletilý chlapec, se po projetí levotočivé zatáčky dostalo do smyku, sjelo mimo silnici a narazilo do stromu," upřesnila policejní mluvčí Hana Kroftová.

"Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, ve které cestovali tři lidé. Jednoho z těchto lidí museli hasiči vyprostit. Další dva již byli v péči záchranky," doplnil mluvčí hasičů Petr Poncar.

Zraněné chlapce převezli zdravotníci do nemocnice.

Není to tak dávno, co v nedaleké Plzni sedl za volant osobního auta podle informací televize Nova také čtrnáctiletý chlapec. I on to s autem samozřejmě pořádně neuměl a havaroval. Ve velké rychlosti srazil a zranil motorkáře. Z místa nehody školák ujel, aniž by se zraněnému muži pokusil poskytnout první pomoc. Policistům se ho ale podařilo vypátrat. Auto mělo patřit jeho matce.