Šlechtová chce učit děti bránit vlast. Plánuje nový školní předmět

Branná výchova by se mohla jako samostatný povinný předmět stát znovu součástí výuky. Žáci by se při ní učili například zásady chování ve stavu ohrožení a zdravovědu. Usiluje o to ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO).

Podle Šlechotvé děti neví, jak se chovat v nebezpečí. "Dejme tomu, kdyby do školy přišel střelec. Nevědí, jestli zalézt pod stůl, nebo utíkat," řekla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová pro MF Dnes.

Nápad se už dostal do programového prohlášení vlády: "Do základních a středních škol zavedeme přípravu prvků branné dovednosti." Podle Šlechtové by novodobá branná výchova neměla mít nic společného s tou původní.

Představa je taková, že by se jednalo o plnohodnotný předmět, jako je například dějepis. Děti by se učily základy zdravovědy, základní fakta o armádě a "co to znamená být Čech". Předmět by měl podpořit národní vlastenectví a hrdost.

Šlechtová by ráda zavedla nový předmět ještě v tomto volebním období. Oponenti nejčastěji namítají, že děti už mají látky naloženo dost a další "výchovu" už není v rozvrhu kam zařadit. "Dokud nám to někdo vyloženě nenařídí, tak brannou výchovu jako předmět zařazovat nebudeme," řekl ředitel pražského Gymnázia Jana Palacha Michal Musil.

"V září společně jezdíme na týden na Šumavu, výjezdu se účastní asi devadesát procent studentů. Právě tam se například chceme více věnovat tématu záchrany života," dodal Musil.