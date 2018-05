Šlechtová poslala Babišovi ostrý dopis: Státu jsem ušetřila peníze!

Ministryně Karla Šlechtová řeší kritiku, která se na ni valí ze všech stran. Poslední kauza se týká jejího využívání VIP salonku na letišti v pražské Ruzyni. Využívání tohoto salonku stálo více než 300 tisíc korun z peněz daňových poplatníků.

Šlechtové se nelíbí, že na tuto skutečnost upozornily právě Lidové noviny, které nepřímo patří jejímu šéfovi Andreji Babišovi (převedl je do svěřeneckého fondu). Zmínila to v rozhovoru s novináři. Nyní se Šlechtová pustila do dalšího kroku, jak obhájit svou činnost. Andreji Babišovi poslala otevřený dopis.

Ministryně v něm mimojiné žádá, aby premiér vyhodnotil náklady na cestování všech ministrů od roku 2014. "Odmítám účelovou diskreditaci své osoby ze strany některých médií," napsala Šlechtová. Znění dopisu přinášíme v nezkráceném znění.

"Vážený pane předsedo vlády,



reaguji na útočnou diskreditační kampaň v médiích, která je v těchto dnech zaměřena na mě jako na reprezentantku vlády a ministerstva obrany. Považuji za nehorázné účelové vytahování využití letištního VIP salonku během oficiálních zahraničních cest mého pracovního týmu, aniž by se zohlednily i ušetřené peníze, že jsem záměrně využívala jen economy lety proti business class či vládní letce, a tím ušetřila mnohem větší částky státu.



Žádám Vás proto, pane předsedo, abyste se zastal dobrého jména hnutí ANO ve vládě, které reprezentuji, a zajistil oficiální vyhodnocení nákladů všech ministerstev v období minulé vlády na zahraniční i tuzemské pracovní cesty, a to včetně využití leteckých tříd a vládní letky, nákladů na počet doprovodu a souvisejících servisních služeb.



Požaduji toto proto, že jsem od začátku svého působení v ministerské funkci kladla na první místo ohled na ekonomické zájmy státu a ve všem svém konání se snažila v prvé řadě o chování dobrého hospodáře.



Nehodlám na sobě v tomto ohledu nechat neprávem pohanu.Věřím, že ani Vám není lhostejné dobré jméno minulé ani této vlády a dokážete tak veřejnosti, že v naší vládě podle svých vlastních dnešních slov „jdeme příkladem a neplýtváme penězi daňových poplatníků“.