Vyděračské emaily děsí Čechy: "Máme video, jak masturbujete!"

Obtěžující emaily komplikují život lidem na Berounsku ve Středočeském kraji. Autor vyděračských mailů uživatele emailových schránek straší, že jim byl do počítače nainstalován software, který mu umožnil je skrze webkameru natáčet.

Zákeřný virus si údajně do počítače nevědomky stáhli při prohlížení stránek s videi pro dospělé. "Byl jsem případ oznámit na policii. Ve stejnou dobu byla se mnou na stanici paní, která obdržela úplně totožný spam. Celá vyděšená ještě před návštěvou policie přeinstalovala celý počítač,“ říká nejmenovaný poškozený, který se ozval redakci TN.cz. Podle policie obdrželo stejný email velké množství lidí.

Zdroj: zpravy@nova.cz Email, který zastrašuje uživatele internetu

Email adresáty vydírá, že odesílatel údajně pořídil video, na němž je dotyčný zachycen při masturbaci. Hrozí mu, že pokud okamžitě nepošle peníze na níže uvedený odkaz, intimní videa rozešle všem přátelům vydíraného ze sociálních sítí a na všechny emailové adresy, který má dotyčný ve své schránce. Uživateli dává na poslání částky čas 48 hodin. Po připsání částky na účet hackera prý budou všechny záznamy smazány.

Podle odborníků by měl uživatel internetu v podobné situaci především zachovat klid. "Nepanikařit," radí František Janů z portálu kybernetické bezpečnosti KYBEZ. "Člověk by měl racionálně vyhodnotit situaci, zda vůbec k pořízení podobných videozáznamů mohlo dojít. Hlavně nikam neposílat peníze."

Podle čeho však podvodník emailové adresy volí a kde je bere, zatím není jasné. "V současnosti nemáme o případu žádné zprávy," sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.

"Pokud se jedná o spam, může být zpráva rozesílána do opravdu velkého množství emailových adres, aniž by snímky někdo skutečně disponoval" pokračuje Janů. "Jestli ovšem má uživatel podezření, že jde o vydírání, měl by vše řešit s policií."

A jak se pro příště podobným zprávám může bežný uživatel sítě ubránit? Podle Františka Janů je nejlepší si pro svůj vlastní klid webkameru přelepit a v zájmu vlastní bezpečnosti nešířit svůj kontakt v různých fórech a diskuzích. Následně nainstalovat do svého počítače dobrý antivirus. "Pokud bude pachatel odhalen a dopaden, může být samozřejmě trestně stíhán," uzavírá.

Univerzální radou tedy je: Na podobné nevyžádané emaily nereagovat a především nikam neposílat peníze! S největší pravděpodobností jde o výmysl. Pokud přece jen máte podezření, že by se ve vašem počítači nějaký virus mohl nacházet, kontaktujte odborníky na komunikační technologie.