Sledujte živě jednání Poslanecké sněmovny

Poslanci se dnes budou ve Sněmovně zabývat případnými sankcemi vůči Saúdské Arábii. Jednat by měli také o tom, jak naplnili loňské sněmovní usnesení o růstu učitelských platů. Hnutí SPD navíc plánuje předložit sněmovně novelu zákona o přestupcích.

Přímý přenos z jednání sledujte zde od 14 hodin.

Kromě novely zákona, kterou má v plánu dnes předložit ve sněmovně hnutí SPD týkající se zákazu zahalování obličeje z náboženských důvodů pod pokutou deset tisíc korun by měli poslanci jednat především o sankcích vůči Saúdské Arábii, které souvisí se smrtí opozičního novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu. V souvislosti s tím by měli řešit možné zastavení vývozu zbraní do této země po vzoru Německa. Saudská Arábie přitom patří mezi největší dovozce vojenského materiálu z Česka.

Ohledně platů učitelů Sněmovna doporučila loni v prosinci vládě, aby je zvýšila o 15 procent od letošního září. Kabinet nakonec plánuje růst výdělku pedagogů od ledna. S odměňováním pedagogů souvisí i novela KDU-ČSL o zvýšení příplatků třídním učitelům a dalším vyučujícím za specializované činnosti až na tři a půl tisíce korun měsíčně.