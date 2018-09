Slepí se dva evropské státy v jeden? Tisíce lidí žádaly spojení

Podporovatelé této myšlenky nesli rumunské a moldavské vlajky, které jsou téměř totožné, a skandovali hesla jako "Jednota" a "Besarábie, rumunská zem", uvedly tvnoviny.sk. Besarábie je historické označení území dnešního Moldavska a části Ukrajiny.

Demonstranti aplaudovali skupině několika desítek Rumunů, kteří se k akci za znovusjednocení připojili po 1300 kilometrů dlouhém pochodu po celém Rumunsku.

Rumuni měli tento týden několikadenní zákaz vstupu do Moldavska po tom, co pohraniční policie vyhlásila, že představují hrozbu pro veřejný pořádek. "Hranice mezi oběma státy by neměla existovat. Je špatné oddělovat Moldavce od Rumunů, jako bychom nebyli jeden národ," řekl organizátor George Simion.

Besarábie byla od roku 1812 oblastí Ruského impéria. Po skončení 1. světové války vytvořilo Moldavsko společně s Rumunskem společný stát. V roce 1940 ho zabral Sovětský svaz. Nezávislost na SSSR získalo v roce 1991.