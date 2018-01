Slevy na poplatky za psy: Dnes byla poslední šance na slevu

Důchodci, nemajetní lidé, nebo třeba matky samoživitelky, kteří jsou osvobozeni od místních poplatků, se museli do dnešního dne přihlásit na obecním úřadě.

Pokud to lidé neudělali, nárok jim zaniknul a budou muset hradit plnou částku. Novinka platí od tohoto roku a upozornil na ni úřad ombudsmanky.

reklama

Pojem "místní poplatek" znají velmi dobře pejskaři po celé republice. Za to, že si pořídí zvíře, musejí každý rok povinně přispívat do rozpočtu obce. Ve větších městech je to klidně i přes tisícovku - v Brně třeba 1500 korun.

Někteří senioři z důchodu stěží ušetří pár stokorun a pes je přitom jejich jediný společník. Úřady proto starším spoluobčanům nabízejí výrazné slevy.





Důchodci, postižení, matky samoživitelky nebo sociálně slabí mohou být od poplatku osvobozeni úplně. Jenže úřad ombudsmanky si všiml, že nesměji prošvihnout důležitý termín. A tím byl dnešek.

Kromě psů se místní poplatky vybírají například za odpad, ubytování, nebo lázeňský pobyt.